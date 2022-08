Letland verklaart Rusland tot staatssponsor van terrorisme

donderdag 11 augustus 2022 , 11:07

RIGA (ANP/AFP) - Letland heeft Rusland verklaard tot staatssponsor van terrorisme. Het Letse parlement noemde de Russische oorlog in Oekraïne een "gerichte genocide tegen het Oekraïense volk".

Het Letse parlement riep donderdag andere landen op om Rusland ook een staatssponsor van terrorisme te noemen. Onder meer Australië en de Europese Unie is gevraagd zich aan te sluiten bij het Letse besluit. In de EU is hier op dit moment geen wettelijke basis voor, in de VS en Australië wel.

Zodra een land wordt gezien als staatssponsor van terrorisme, worden alle visa voor burgers ingetrokken en worden overheidsbezittingen in beslag genomen. Met de stap moet het ook makkelijker worden om Russen te vervolgen voor oorlogsmisdaden.

