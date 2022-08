Polen weigert verdere stappen rechtsstaat voor EU-gelden

dinsdag 9 augustus 2022 , 13:53

Bron: © PDC

DEN HAAG (PDC) - Polen heeft gedreigd om zijn verplichtingen aan de Europese Unie niet langer te vervullen als het land zijn fondsen uit het Europese herstelfonds niet snel ontvangt. Dat heeft de leider van de conservatief-nationalistische partij PiS, Jarosław Kaczyński, tegen de Poolse media gezegd.

De Poolse politicus claimt dat de EU haar verplichtingen niet nakomt. Polen krijgt de EU-gelden uit het herstelfonds namelijk niet uitbetaald, omdat het land niet voldoet aan de voorwaarden voor de rechtsstaat die hiervoor gelden. In de afgelopen maanden heeft Polen diverse veranderingen doorgevoerd, maar deze zijn volgens de Europese Commissie onvoldoende.

Hier is de Poolse regering het echter niet mee eens en het land weigert dan ook om nog verdere stappen te zetten. Daarom dreigt Polen om een strategie om zoveel mogelijk initiatieven te vetoën, een coalitie te vormen om de Commissie Von der Leyen af te zetten en om naar de rechter te stappen om het bedrag alsnog te krijgen.

Dit laatste is nog niet zo simpel. Alleen het Europees Parlement kan namelijk de Europese Commissie tussentijds ontslaan, niet de lidstaten. In het Parlement is Polen vertegenwoordigd door 52 Europarlementariers die verdeeld zijn over diverse fracties.

Bron: POLITICO

