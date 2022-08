Duitsland wil hervorming Stabiliteits- en Groeipact

dinsdag 9 augustus 2022 , 11:20

DEN HAAG (PDC) - De Duitse regering is voor concessies op het gebied van de begrotingsdiscipline. In ruil hiervoor willen ze wel meer mogelijkheden voor naleving van de regels. Dit heeft de Duitse regering gisteren bekendgemaakt in hun voorstel voor de hervorming van het Stabiliteits- en Groeipact.

Het gaat voornamelijk om de versoepeling van de schuldaflossingregels, die nu landen tot onrealistisch hoge schuldaflossingen kunnen verplichten. Daarvoor wil Berlijn echter wel een striktere naleving van de rest van de regels uit het Stabiliteits- en Groeipact voor terug. Ook wordt voorgesteld om het Europees Begrotingscomité onafhankelijk van de Commissie te maken.

In het Stabiliteits- en Groeipact hebben de landen van de Europese Unie afspraken vastgelegd omtrent de nationale begrotingen. Hierin is afgesproken dat de begrotingen in evenwicht zijn of een overschot hebben. Daarnaast zijn enkele eisen vastgelegd, zoals een maximaal begrotingstekort van 3 procent van het BBP, en een maximale staatsschuld van 60 procent. Landen die zich niet aan deze regels houden, kunnen door de Raad berispt worden of zelfs beboet.

