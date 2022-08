VS en EU willen snel akkoord met Iran in atoomoverleg

dinsdag 9 augustus 2022 , 8:19

Bron: The Council of the European Union

WENEN/TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - De Verenigde Staten en de Europese Unie willen dat er snel een akkoord komt in het atoomoverleg met Iran. Iran zei maandag dat een akkoord nog ver weg is en dat er meer gesproken moet worden.

De nucleaire onderhandelaars van Iran zijn maandag vanuit Wenen weer teruggegaan naar Teheran. Zij stelden dat een akkoord nog niet dichtbij is. "We hebben wel redelijke vooruitgang geboekt op meerdere vlakken."

De Europese Unie stelde maandag een nieuwe concepttekst voor. De VS en de EU willen dat er aan de hand daarvan snel een akkoord wordt gesloten. Iran wil eerst intern overleggen. De EU zei dat over de tekst "niet opnieuw zal worden onderhandeld". "Je moet nu ja of nee zeggen", zei een EU-functionaris, die "binnen een paar weken, heel, heel weinig weken" een antwoord verwacht.

Iran en de Verenigde Staten doen weer een poging het atoomakkoord uit 2015 nieuw leven in te blazen. De Iraanse hoofdonderhandelaar Ali Bagheri Kani en zijn Amerikaanse evenknie Rob Malley werden door hun regeringen naar Wenen gestuurd om verder te praten.

De onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran zitten al maandenlang muurvast. Eind juni leverden indirecte gesprekken in Qatar tussen Iran en de Verenigde Staten niets op. Beide partijen beschuldigen elkaar ervan niet bereid te zijn om concessies te doen. Volgens het originele akkoord zou Iran zijn nucleaire activiteiten terugschroeven, in ruil voor het opschorten van internationale sancties. De Amerikaanse president Donald Trump trok zijn land daaruit terug, maar zijn opvolger Joe Biden is wel voorstander van een overeenkomst.

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken wil dat de "wrede sancties" tegen het land worden opgeheven. In ruil daarvoor wil de VS strenge afspraken maken over het nucleaire programma en voorkomen dat Iran atoomwapens kan produceren. Teheran zegt alleen wetenschappelijk onderzoek te doen.

