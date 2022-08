Hoge Vertegenwoordiger EU veroordeelt 'agressieve' oefeningen China

donderdag 4 augustus 2022 , 5:25

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/AFP) - EU-buitenlandchef Josep Borrell veroordeelt de militaire oefeningen die het Chinese leger vanaf donderdag uitvoert rond Taiwan. In een tweet laat Borrell weten dat "een bezoek geen reden is voor militaire agressie", doelend op het bezoek van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die woensdag in Taiwan was.

Borrell herhaalt met zijn tweet een verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen, die woensdag stelden dat de "escalerende reactie van China de spanning opvoert en de regio destabiliseert". China voert militaire oefeningen uit vanwege het bezoek van Pelosi en zegt donderdag dat het hier een "interne kwestie" betreft die geen regionale consequenties heeft.

De grootste politieke partij van Taiwan, de DDP-partij, noemt de militaire oefeningen die China in een van 's werelds drukste zeestraten uitvoert "onverantwoord" en "onwettig". Ook de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan veroordeelde woensdag de oefeningen die de komende vijf dagen in beslag nemen.

