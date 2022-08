Niet vijf, maar veertien EU-landen hebben Pegasus-software aangeschaft

dinsdag 2 augustus 2022 , 17:03

DEN HAAG (PDC) - De omstreden spionagesoftware Pegasus is in het bezit van meer Europese lidstaten dan aanvankelijk gedacht. Het moederbedrijf NSO Group heeft bevestigd dat niet vijf, maar veertien Europese landen de software hebben aangeschaft en gebruikt. Om welke lidstaten het gaat is niet duidelijk, wel is bekend dat inmiddels twee van de lidstaten hun contract met het bedrijf hebben opgezegd.

De software is sinds juli 2021 omstreden, omdat toen bleek dat verschillende overheden, waaronder Hongarije, Pegasus hebben misbruikt. Door middel van de software werden oppositiepolitici, journalisten, activisten en advocaten bespioneerd.

Vanuit het Europees Parlement is er een speciale commissie (PEGA) die onderzoek doet naar de spionagesoftware. De onderzoekscommissie wordt geleid door de Nederlandse Europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA) en Sophie in't Veld (D66) is ook lid. De commissie onderzoekt in hoeverre Europese regels over privacy en het beschermen van persoonsgegevens door het gebruik van Pegasus en soortgelijke surveillancespyware zijn geschonden.

