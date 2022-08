Europees Parlement stopt met rechtszaak tegen EU-Commissie over rechtsstaat

dinsdag 2 augustus 2022 , 11:41

DEN HAAG (PDC) - Het Europees Parlement is gestopt met de rechtszaak waarmee het de Europese Commissie wil dwingen EU-subsidies in te houden voor EU-landen die de rechtsstaat aantasten. Het Europees Parlement had de Commissie voor het Europees Hof van Justitie gedaagd vanwege het uitblijven van maatregelen tegen Polen en Hongarije.

Het verzoek tot stopzetten werd op 18 mei 2022 meegedeeld aan het Hof. De juridische afdeling van het EP had al aangegeven dat de zaak weinig rechtsgronden had. Daarnaast is de Commissie in april haar eigen rechtsstaat procedure gestart tegen Hongarije. De rechtszaak is officieel vervallen op 8 juni 2022.

Polen en Hongarije zijn al langere tijd verwikkeld in conflicten met de Europese Commissie vanwege de kwaliteit van de rechtsstaat. Beide landen willen wetten doorvoeren die de rechtsstaat ondermijnen.

