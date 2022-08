Bulgaren in oktober opnieuw naar de stembus

dinsdag 2 augustus 2022 , 11:18

© MrPanyGoff

DEN HAAG (PDC) - Op 2 oktober gaan de Bulgaren weer naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Tot er een nieuwe regering is gevormd, is er een interim regering aangesteld met Galab Donev als waarnemend premier.

De vorige regering, onder leiding van Kiril Petkov, viel naar aanleiding van een motie van wantrouwen op 23 juni. Sindsdien zijn pogingen om een nieuwe regering te vormen mislukt. De parlementaire verkiezingen in oktober worden de vierde in Bulgarije in minder dan twee jaar.

Bron: Balkaninsight

Delen

Terug naar boven