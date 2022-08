Arbeidscontracten op de schop: regelmatiger rooster en doorbetaling bij cursus

maandag 1 augustus 2022 , 11:11

DEN HAAG (PDC) - Europese werknemers hebben vanaf vandaag een stuk meer rechten op de werkvloer. Zo mogen werkgevers je niet langer zomaar verbieden om bij een tweede werkgever aan de slag te gaan en moet je salaris doorbetaald worden wanneer je een cursus volgt. Deze sterkere positie voor werknemers is het gevolg van de Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden, die vanaf vandaag geldt.

De veranderingen moeten ertoe leiden dat werknemers makkelijker banen kunnen combineren. Een werkgever kan je nog steeds verbieden om bij een tweede werkgever aan de slag te gaan, maar moet daar vanaf nu wel een goede reden voor hebben. Zo'n goede reden kan zijn dat de gezondheid of veiligheid van de werknemer in het geding komt of de arbeidstijdenwet overschreven wordt.

Van een andere wijziging is de bedoeling dat het de werknemer meer zeggenschap geeft over zijn of haar werktijden. Zo kun je een verzoek doen om een regelmatiger rooster te krijgen met een vast aantal uren of zelfs een vast contract. Ook hier geldt dat de werkgever niet in hoeft te stemmen met het verzoek, maar dat er wel een goede reden voor weigering moet zijn.

Ten slotte vinden er ook veranderingen plaats op het gebied van werkgerelateerde cursussen en studies. Als een werknemer een door de werkgever betaalde studie volgt die nodig is om het werk goed uit te kunnen voeren en besluit voortijdig met de baan te stoppen, hoeft de werknemer de opleidingskosten niet langer terug te betalen. Ook moeten de uren die de werknemer in de cursus steekt doorbetaald worden.

De Europese Unie zet zich steeds vaker in voor de rechten van werknemers. Zo bereikten de lidstaten en het Europees Parlement eerder dit jaar al een principeakkoord over een 'fatsoensnorm' voor het minimumloon van Europese werknemers. Voor de ondertekening van het Verdrag van Maastricht in 1992 was het werkgelegenheidsbeleid geen officiële prioriteit van de EU. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt nog steeds bij de lidstaten, maar de EU speelt wel een coördinerende en controlerende rol.

Bron: NOS.nl

Delen

Terug naar boven