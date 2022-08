Kosovo stelt maatregelen voor Serviërs uit vanwege spanning bij de grens

maandag 1 augustus 2022 , 12:19

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - Vanwege spanningen bij de grens tussen Kosovo en Servië heeft Kosovo op de valreep nieuwe maatregelen voor Serviërs uitgesteld. Vanaf vandaag zouden Serviërs die in het noorden van Kosovo wonen verplicht worden Kosovaarse kentekenplaten te gebruiken. Ook zouden Serviërs die Kosovo binnenkomen een toegangsdocument bij de grens moeten aanvragen.

De maatregelen vielen niet goed bij de etnische Serviërs en daarom hadden lokale gemeenschappen verschillende wegversperringen ingesteld. De regels worden nu uitgesteld tot 1 september, op voorwaarde dat de barricades worden verwijderd. Hoge vertegenwoordiger Josep Borrell heeft de beslissing van de Kosovaarse regering verwelkomt, en gaf aan dat hij hoopt dat de wegversperringen spoedig worden opgeheven. Ook benadrukt hij dat openstaande kwesties tussen de landen aangepakt moeten worden door middel van een door de EU gefaciliteerd dialoog.

De relatie tussen Kosovo en Servië is al jaren onrustig en vormt ook het grootste struikelblok bij de toetreding tot de EU voor beide landen. Na jarenlang conflict met Servië verklaarde Kosovo zich in 2008 onafhankelijk, maar de onafhankelijkheid wordt door Servië niet erkent. Sindsdien zijn er kleine stappen gezet die toenadering van de landen tot elkaar suggereren, maar zolang de landen niet tot een duurzame oplossing komen voor het conflict, is toetreding tot de EU niet mogelijk.

Bron: NOS

Delen

Terug naar boven