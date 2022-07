Nederland in Europese top drie van gedigitaliseerde landen

donderdag 28 juli 2022 , 15:24

BRUSSEL (ANP) - Volgens de jaarlijkse ranglijst van de Europese Commissie staat Nederland op de derde plek van meest gedigitaliseerde landen in de Europese Unie (EU). Alleen Finland en Denemarken doen het beter.

Bij het opstellen van de ranglijst kijkt de Europese Commissie naar onder meer de kwaliteit van de digitale infrastructuur. Nederland scoort op dit punt goed. Zo heeft 91 procent van de Nederlandse aansluitingen toegang tot snel internet via kabel of glasvezel. Binnen de gehele EU is dat een doelstelling die pas in 2030 moet zijn gerealiseerd. Ook de beschikbaarheid van mobiel internet ligt boven het Europese gemiddelde.

De commissie constateert wel dat investeringen in bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie "van cruciaal belang" zijn voor het behouden van de Nederlandse positie. Zo wordt die techniek door "slechts" 13 procent van de Nederlandse bedrijven gebruikt. In 2030 moet 75 procent van alle bedrijven binnen de EU gebruik maken van kunstmatige intelligentie.

