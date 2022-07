Consumentenvertrouwen eurozone naar laagste niveau ooit

donderdag 28 juli 2022 , 11:22

BRUSSEL (ANP) - Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in juli gedaald naar het laagste niveau ooit. Dat meldde de Europese Commissie. Het vertrouwen staat onder druk door de hoge inflatie die de koopkracht van huishoudens ondermijnt. Ook de zorgen over een economische recessie en de Russische gasleveringen drukken het sentiment. In de gehele Europese Unie zakte het consumentenvertrouwen eveneens naar het laagste niveau ooit.

De index die het vertrouwen meet, staat nu lager dan het eerdere dieptepunt aan het begin van de coronapandemie. Huishoudens zijn pessimistischer over de eigen financiële situatie en veel minder bereid grote aankopen te doen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder al dat het Nederlandse consumentenvertrouwen deze maand naar een nieuw dieptepunt is gedaald.

Maar ook bij Europese bedrijven staat het vertrouwen in de economie onder druk. De graadmeter die het algehele sentiment meet ging deze maand omlaag naar het laagste niveau sinds februari 2021. Volgens de commissie nam met name het vertrouwen in de industrie, dienstensector en detailhandel af.

