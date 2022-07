'Kremlinzender' RT France verliest zaak over EU-uitzendverbod

woensdag 27 juli 2022 , 12:30

Bron: European Commission

LUXEMBURG (ANP) - Het tijdelijk uitzendverbod in de EU voor 'Kremlinzender' RT France wordt niet geschrapt, heeft de Europese rechter bepaald. RT France eist nietigverklaring van de sanctie die de EU-landen begin maart oplegden vanwege de Russische inval in Oekraïne.

Volgens RT France is onder meer de vrijheid van meningsuiting en informatie in het geding en zijn de EU-lidstaten niet bevoegd om strafmaatregelen op te leggen. Maar het Gerecht van de Europese Unie, onderdeel van het Europees Hof van Justitie, vindt de klachten "ongegrond". De lidstaten zijn vrij om maatregelen te treffen in antwoord op "de serieuze bedreiging van de vrede aan de Europese grenzen". Daar vallen ook sancties onder tegen media die door Rusland worden ingezet voor propagandacampagnes in onder andere de EU.

De EU verbood op 2 maart, nog geen week na de Russische inval, per direct vijf zenders van het aan de Russische staat gelieerde televisienetwerk RT en persbureau Sputnik. Bij RT gaat het om de zenders Russia Today English, Russia Today UK en de RT-zenders in het Frans, Duits en Spaans. De maatregel geldt voor de transmissie en distributie via satelliet, kabel, onlinevideokanalen en zowel nieuwe als bestaande apps.

Een woordvoerder van het Kremlin reageerde meteen op de "extreem negatieve" uitspraak met de mededeling dat Moskou soortgelijke maatregelen tegen westerse media als antwoord zal nemen. RT France heeft al aangekondigd in beroep te zullen gaan tegen de uitspraak.

Delen

Terug naar boven