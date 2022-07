EU-landen onderhandelen over uitzonderingen op gasbesparingsplan

dinsdag 26 juli 2022 , 11:55

BRUSSEL (ANP) - Minister Rob Jetten wil dat het aantal uitzonderingen op maatregelen om de komende maanden te besparen op het gasverbruik in de EU beperkt blijft. Een aantal landen, waaronder Spanje, Griekenland en Polen, heeft bezwaren tegen het voorstel van de Europese Commissie om 15 procent gas minder te verbruiken tussen augustus en eind maart en eist uitzonderingen. "Daar onderhandelen we vandaag nog over, maar de inzet van Nederland is dat we het aantal uitzonderingen beperkt houden", aldus Jetten.

Het Duitse persbureau DPA meldde maandagnacht op basis van anonieme bronnen dat de 27 lidstaten een akkoord hebben bereikt over een noodplan van de Europese Commissie met de naam Save gas for a safe winter (Spaar gas voor een veilige winter) om vrijwillig 15 procent gas te besparen en als dat niet snel genoeg lukt verplichte maatregelen in te stellen. Maar de race is nog niet gelopen.

Zo zei de Poolse minister Anna Moskwa bij aankomst in Brussel dat besparingen in haar land niet nodig zijn omdat de Poolse gasvoorraad vol is. Haar Spaanse collega Teresa Ribera zei dat het terugschroeven van de Spaanse energievraag andere EU-landen niet zal helpen omdat Spanje geen infrastructuur heeft om gas te kunnen delen met andere lidstaten.

