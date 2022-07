ECB-bestuurder: centrale bank nog niet klaar met renteverhogingen

maandag 25 juli 2022 , 10:52

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank is nog niet klaar met forse renteverhogingen in de eurozone na de verrassende grote rentestap vorige week. Dat zegt bestuurslid van de ECB Martins Kazaks in een interview met persbureau Bloomberg. De rente in het eurogebied ging afgelopen donderdag met een half procentpunt omhoog, waarmee een einde kwam aan een periode van negatieve rentes die acht jaar duurde.

"Ik zou niet zeggen dat dit de enige grote rentestap was", aldus Kazaks, die binnen de ECB bekendstaat als een voorstander van agressieve renteverhogingen. "Ik zou zeggen dat de renteverhoging in september ook behoorlijk groot moet zijn."

Door de rente te verhogen tracht de ECB de recordinflatie in de eurozone onder controle te krijgen. De stijging van de consumentenprijzen bedroeg in juni 8,6 procent, waarmee de inflatie ruim vier keer hoger is dan de doelstelling van de centrale bank van 2 procent. In Letland, waar Kazaks aan het hoofd staat van de centrale bank, bedraagt de inflatie bijna 20 procent.

Ook een nog grotere rentestap in de eurozone van 0,75 procentpunt, zoals in de Verenigde Staten, moet volgens Kazaks tot de mogelijkheden behoren. "Gezien de onzekerheid rond de inflatie en de risico's op aanhoudende prijsstijgingen zou ik zeggen dat we natuurlijk moet openstaan voor discussies", aldus Kazaks. Hij benadrukte wel dat de ECB niet zomaar de Federal Reserve moet volgen. De Amerikaanse centrale bank schroefde de rente in juni al met 0,75 procentpunt op en komt deze week naar verwachting met eenzelfde rentestap.

Kazaks wilde niet ingaan op de mogelijke rentescenario's voor de ECB-vergadering in oktober, maar gaf wel aan "geen grote bezwaren" te hebben tegen het vooruitzicht dat de rente volgend jaar juni in totaal met 1,5 procentpunt is verhoogd.

Volgens de centrale bankier zijn er aanzienlijke risico's voor de economie van de eurozone die geen deel uitmaken van het basisscenario van de ECB. De belangrijkste daarvan is de gasvoorziening uit Rusland, die door Moskou wordt afgeknepen als vergelding voor de westerse sancties vanwege de Russische invasie in Oekraïne.

"Rusland gebruikt zijn energie- en voedselvoorraden als politiek wapen", aldus Kazaks. Hij waarschuwde daarbij dat Moskou ondanks het herstarten van de gasleveringen aan Duitsland via de Nord Stream 1-pijplijn, die vanwege onderhoud tien dagen gesloten was, de gaskraan naar Europa verder zou kunnen dichtdraaien.

