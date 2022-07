EU reageert verheugd op graandeal en hamert op naleving

vrijdag 22 juli 2022 , 18:44

Bron: (c) European Union

DEN HAAG (ANP/AFP/DPA/RTR) - Wereldwijd is verheugd gereageerd op de overeenkomst die Oekraïne en Rusland vrijdag in Istanbul met Turkije en de Verenigde Naties hebben gesloten, waarmee ze ondanks hun oorlog de uitvoer van graan van Oekraïense havens via de Zwarte Zee garanderen. Tegelijkertijd wordt gewezen op het belang van de daadwerkelijke uitvoering en naleving ervan.

Tijdens de ondertekeningsceremonie sprak VN-chef Antonio Guterres van een "baken op de Zwarte Zee". "Een baken van hoop, mogelijkheden en opluchting in een wereld die het meer dan ooit nodig heeft." Vervolgens riep hij Rusland en Oekraïne op het akkoord volledig uit te voeren.

Josep Borrell, buitenlandchef van de EU, liet zich vergelijkbaar uit. Hij verwelkomde de deal als een "stap in de goede richting" en voegde eraan toe: "We roepen op tot een snelle implementatie". De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, schreef in een tweet: "Deze deal kan miljoenen mensen over de hele wereld ten goede komen. Strikte uitvoering van de deal is nu van het grootste belang om dit te laten werken". De VS wezen voor de totstandkoming van de deal al op het belang van implementatie en naleving. "We verwelkomen de aankondiging van deze overeenkomst in principe, maar waar we ons nu op richten, is Rusland verantwoordelijk houden voor de uitvoering van deze overeenkomst", zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De G7, een groep van grote economieën, zei nauwlettend in de gaten te gaan houden dat de deal Oekraïne niet in gevaar brengt om verder te worden aangevallen door Rusland. "De G7 werkt nauw samen met partners zoals Turkije en anderen om ervoor te zorgen dat we dat graan uit Oekraïne kunnen krijgen en naar plaatsen over de hele wereld waar het nodig is zonder de soevereiniteit en bescherming van Oekraïne in gevaar te brengen", zei de Canadese premier Justin Trudeau.

Daar maakt de Oekraïense minister van Infrastructuur, Oleksandr Koebrakov, zich geen zorgen over. Koebrakov, die de deal ondertekende, zei dat Oekraïne het risico niet ziet dat Russische schepen Oekraïense havens bereiken via corridors die door de deal zijn overeengekomen. Zij zouden immers worden beschoten door Oekraïense raketten.

Volgens Koebrakov is de graandeal sowieso te danken aan de "militaire successen" van zijn land. Hij omschreef de herovering van Slangeneiland, een kleine maar strategisch gelegen rots in de buurt van verschillende belangrijke Oekraïense havens in de Zwarte Zee, als een "belangrijk moment".

Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die bij de totstandkoming van de deal bemiddelde, zullen de eerste Oekraïense graanzendingen over de Zwarte Zee "zeer binnenkort in beweging komen", zei hij meteen na de ondertekening. Hij sprak van een "historische dag" omdat de ook door Turkije ondertekende deal "hongersnood zal helpen voorkomen en de wereldwijde voedselinflatie doen verminderen".

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat "de graanexport van Oekraïne de komende dagen wordt ontgrendeld".

