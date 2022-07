Nog eens vier strafprocedures EU tegen Londen om Noord-Ierland

vrijdag 22 juli 2022 , 14:47

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie zet nog eens vier strafprocedures in gang tegen het Verenigd Koninkrijk, omdat het volgens haar de afspraken over Noord-Ierland schendt. De juridische stappen kunnen de Britse regering voor de Europese rechter brengen en hoge boetes kosten.

De regering in Londen heeft op eigen houtje plannen gemaakt om het zogeheten Protocol voor Noord-Ierland te veranderen. Dat bemoeilijkt de handel tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk en leiden ertoe dat de Noord-Ieren Brusselse regels moeten blijven volgen, klaagt Londen.

Die afspraken moesten ervoor zorgen dat er na de brexit geen harde grens zou komen tussen Noord-Ierland, dat bij het VK hoort, en EU-lidstaat Ierland. Zo'n grens zou de dure vrede tussen pro-Ierse katholieken en pro-Britse protestanten op het eiland op het spel kunnen zetten.

De Europese Commissie heeft een jaar lang gewacht met juridische stappen, zegt zij. Zo hoopte het dagelijks bestuur van de EU ruimte en tijd te maken om er samen uit te komen. Maar het VK wil al anderhalf jaar niet werkelijk het gesprek aangaan en kiest voor een ramkoers, stelt Brussel.

De vier nieuwe zogeheten inbreukprocedures komen bovenop de drie die de commissie in juni al doorzette. Een van de klachten gaat over tekortschietende douanecontroles op de export van goederen van Noord-Ierland naar de rest van het VK. Die zou smokkelaars kansen bieden. Brussel verwijt Londen verder de Europese btw-regels voor e-commerce niet over te nemen. Datzelfde geldt voor accijnsregels, in het bijzonder die voor alcoholica.

De Britse regering moet binnen twee maanden antwoorden hoe zij de EU tegemoet wil komen. Anders kan een nieuwe stap volgen.

