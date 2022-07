Commissie gebruikt noodprocedure artikel 122 EU-verdrag voor gasbesparingsplan

vrijdag 22 juli 2022 , 12:24

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie gebruikt de noodprocedure uit artikel 122 van het EU-verdrag om het gasbesparingsplan voor de winter snel aan te kunnen nemen. Dit betekent dat instemming van het Europees Parlement niet nodig is en dat er slechts een gekwalificeerde meerderheid vereist is van de EU-energieministers. De ministers behandelen het voorstel op dinsdag, tijdens een ingelaste vergadering.

In tegenstelling tot de gewone wetgevingsprocedure, zorgt de noodprocedure er dus voor dat het Europees Parlement buiten het besluitvormingsproces gehouden wordt. Dit is een uitzonderlijke situatie, want artikel 122 wordt niet vaak toegepast. Oorspronkelijk is het artikel opgesteld voor noodmaatregelen voor de economie, met bijzondere aandacht voor de energiesector, maar in 2020 werd het bijvoorbeeld ook gebruikt voor de financiële steun tijdens de coronacrisis.

Hoewel de Europese Raad, tijdens de toppen op 31 mei en 23 juni, de Commissie heeft opgeroepen om de kwestie met urgentie te behandelen, stuit het plan nu al op verzet bij verschillende lidstaten. Die landen vinden het niet eerlijk dat ze evenveel moeten minderen als andere EU-landen of klagen dat de Commissie te veel initiatief naar zich toetrekt. Het is dus nog maar de vraag of het plan, dat lidstaten oproept 15 procent minder aardgas te verbruiken ter voorbereiding op een mogelijke leveringsstop door Rusland, zelfs de gekwalificeerde meerderheid uit artikel 122 gaat halen.

