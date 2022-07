Gasbesparingsplan EU stuit op weerstand lidstaten

donderdag 21 juli 2022 , 19:39

BRUSSEL/ATHENE (ANP/AFP/RTR) - De plannen van de Europese Commissie om gas te besparen stuiten op weerstand van een flink aantal lidstaten. Sommige vinden het oneerlijk dat ze evenveel moeten minderen als andere EU-landen. Andere klagen dat de commissie te veel initiatief naar zich toetrekt.

Het dagelijks bestuur van de Europese Unie wil dat lidstaten 15 procent minder aardgas verbruiken dan gemiddeld om zich voor te bereiden op een leveringsstop door Rusland. Halen EU-landen die doelstellingen niet en is de nood aan de man, dan kunnen er verplichte doelstellingen komen.

Onder meer Griekenland verzet zich tegen de voorstellen. De Griekse minister voor Energie, Kostas Skrekas, zei in een radio-interview het niet eens te zijn met het verplichtende karakter van het besparingsplan. Een regeringswoordvoerder voegde daaraan toe dat het doel van 15 procent besparingen voor Griekenland onacceptabel is. Griekenland zou al veel inspanningen hebben gedaan om gas te besparen.

Skrekas zei dat meerdere landen tegen het plan van de Europese Commissie zijn. Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk, Malta en Cyprus zouden volgens de minister eveneens bezwaren hebben. Ook Polen en Hongarije uitten eerder bedenkingen. Als zij tegen zouden stemmen gaan de plannen niet door. Ze vereisen een meerderheid van vijftien lidstaten die samen meer dan 65 procent van de EU-burgers tellen.

De ambassadeurs van de EU-landen buigen zich vrijdag over de energienoodplannen. Dinsdag bespreken de energieministers ze op een ingelaste vergadering in Brussel.

Eurocommissaris Frans Timmermans hield woensdag al rekening met weerstand in landen als Spanje en Portugal. Die gebruiken nauwelijks Russisch gas en veel duurzame energie. Of van lidstaten die de afgelopen jaren het energieverbruik al flink hebben teruggebracht en dus meer moeite zullen moeten doen om daarbovenop nog eens 15 procent te besparen.

Het Russische staatsgasconcern Gazprom heeft de voorbije maanden de levering van gas naar EU-landen sterk verminderd. Naar onder andere Nederland, Bulgarije, Polen en Finland transporteert het bedrijf geen gas meer, formeel omdat die landen weigeren in roebels te betalen. Grootverbruiker Duitsland ontvangt al lange tijd via de belangrijke gaspijpleiding Nord Stream 1 zo'n 40 procent van de normale hoeveelheid Russisch gas. Wegens onderhoud was de leiding helemaal dicht, maar sinds vandaag stroomt er weer beperkt gas door.

Delen

Terug naar boven