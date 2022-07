EU straft Syriërs om ronselen Oekraïne-huurlingen voor Rusland

donderdag 21 juli 2022 , 18:02

Bron: © European Union, 2017

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie heeft tien Syriërs en twee beveiligingsbedrijven sancties opgelegd voor het ronselen van huurlingen om voor Rusland in Oekraïne te vechten. Ze wierven Syrische en Palestijnse rekruten.

De gestraften mogen de EU niet meer in. Ook kunnen ze niet meer bij eventueel in de unie ondergebracht vermogen.

De twee Syrische beveiligingsbedrijven op de sanctielijst nemen volgens de EU orders aan van het Russische huurlingenbureau Wagner. Dat is in naam een particulier bedrijf, maar geldt als schaduwleger van het Kremlin. Het bewaakt volgens Brussel Russische belangen in allerlei buitenlanden en heeft maling aan mensenrechten. Wagner zou ook een steeds grotere rol spelen in Oekraïne.

Ook de baas van de Syrische vliegmaatschappij Cham Wings is toegevoegd aan de sanctielijst. Deze Issam Shammout staat dicht bij het regime van de Syrische president Bashar Assad, een nauwe bondgenoot van Rusland.

Naast de leiding van de twee beveiligingsbureaus worden een commandant van een Palestijnse militie, een Syrische brigadegeneraal en een aantal andere Syrische officieren gestraft. Zij zouden ondergeschikten hebben gerekruteerd voor de strijd in Oekraïne.

