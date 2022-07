Lagarde: inflatie blijft nog poos ongewenst hoog

donderdag 21 juli 2022 , 16:36

FRANKFURT (ANP) - Prijzen in de eurozone blijven voorlopig nog "ongewenst" hard stijgen. Dat zei president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) in haar toelichting op het verrassende besluit om de rente met een half procentpunt te verhogen.

De ECB liet bij het voorlaatste rentebesluit in juni nog weten de rente waarschijnlijk met een kwart procentpunt te verhogen. Maar in de tussentijd verslechterden de vooruitzichten voor wat betreft de inflatie, die de centrale bank voor eurolanden juist in toom moet houden door rentes te verhogen.

"Prijsdruk verspreidt zich naar meer en meer sectoren", zei Lagarde. "We verwachten dat de inflatie nog een poos ongewenst hoog blijft." Gas- en voedselprijzen zijn nog altijd de grootste veroorzakers van de inflatie, maar ook de zwakkere euro draagt daar nu aan bij. Die maakt het duurder om goederen te kopen die internationaal in dollars worden afgerekend.

Lagarde voegde eraan toe dat het nog lang niet zeker is dat de ECB bij zijn volgende besluit in september de rente met slechts een half procentpunt verhoogt. Dit hangt nu allemaal af van de actuele data die de beleidsmakers dan binnenkrijgen.

Naast de verslechterde inflatievooruitzichten durfde de ECB de rente ook forser dan verwacht te verhogen door een nieuw crisisinstrument dat de centrale bank in het leven heeft geroepen. Dat middel, TPI genoemd, moet via gerichte obligatieaankopen voorkomen dat er "ongewenste" marktschommelingen ontstaan in zwakkere eurolanden zoals Italië, waar de rentes op staatsschulden veel harder zouden kunnen oplopen dan in sterkere landen. Dat zou, naast het riskeren van een eurocrisis, het doel van prijsstabiliteit in heel de eurozone dwarszitten.

Lagarde onthulde dat landen in aanmerking komen voor zulke aankopen als ze voldoende doen om hun begroting op orde te hebben, waarbij de centrale bank zich baseert op analyses van bijvoorbeeld de Europese Commissie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Tegelijkertijd kan alleen de ECB besluiten of het middel wordt ingezet. "We gebruiken het liever niet", zei Lagarde. Maar ze zei ook dat "als we willen, we er groots mee uitpakken".

Beleggers op de valutamarkten leken niet onder de indruk van de toelichting. De euro gaf zijn eerdere winst ten opzichte van de dollar alweer prijs. De waarde van staatsobligaties van Italië, dat een hoge staatsschuld heeft en midden in een politieke crisis zit, daalde hard.

