Italiaanse premier Draghi dient opnieuw ontslag in

Bron: The Council of the European Union

ROME (ANP/RTR/DPA) - De Italiaanse premier Mario Draghi heeft zoals verwacht opnieuw zijn ontslag ingediend, nadat het hem niet was gelukt om de eenheid onder de coalitiepartijen te herstellen. President Sergio Mattarella heeft het ontslag aanvaard en hem gevraagd de regering demissionair te blijven leiden. In de verklaring van het staatshoofd staat niets over ontbinding van het parlement of vervroegde verkiezingen.

Draghi's eerste poging om op te stappen werd vorige week tegengehouden door Mattarella. Waarnemers achten het waarschijnlijk dat er vervroegde verkiezingen worden uitgeschreven. Dat zou betekenen dat Italianen voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog in de herfst naar de stembus moeten. In deze periode wordt doorgaans de begroting opgesteld.

De 74-jarige Draghi leidde de regering sinds februari vorig jaar. De politieke crisis in Italië duurt al even. De Vijfsterrenbeweging weigerde vorige week mee te doen aan een vertrouwensstemming, waarop Draghi de handdoek in de ring gooide. Bij een nieuwe vertrouwensstemming woensdagavond weigerden ook de rechtse regeringspartijen Lega en Forza Italië een stem uit te brengen.

