Uitbater gaspijplijn Nord Stream: Rusland heeft gastoevoer hervat

LUBMIN (ANP/BLOOMBERG) - Rusland is na het afronden van het onderhoud aan de Nord Stream-gaspijplijn weer begonnen met het versturen van gas richting Duitsland. Dat heeft Nord Stream AG, de uitbater van de leiding onder de Oostzee bekendgemaakt. Europese landen hielden er rekening mee dat Rusland de gastoevoer niet meer zou hervatten om zo druk uit te oefenen.

Het zal enige tijd duren voordat de gastoevoer weer op niveau is. Daardoor blijft het nog even onduidelijk hoeveel gas Rusland precies levert. Voor de onderhoudsperiode had het Russische staatsgasbedrijf Gazprom de gastoevoer beperkt tot 40 procent van de normale hoeveelheid. Uit orders voor de uitvoer van gas valt op te maken dat dit niveau opnieuw zal worden gehaald.

De Nord Stream-pijplijn was sinds vorige week maandag gesloten voor gepland onderhoud. Omdat Rusland daarvoor de toevoer al beperkt had, was er veel onzekerheid over hervatting van de gasleveringen. Als de gasstroom wordt hersteld kan dat de Europese landen helpen hun gasvoorraden aan te vullen. De Europese Unie wil dat de lidstaten hun voorraden tot zeker 80 procent hebben aangevuld voor het winterseizoen begint.

