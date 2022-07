ECB gaat waarschijnlijk voor het eerst sinds 2011 rente verhogen

donderdag 21 juli 2022 , 3:30

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) gaat donderdag naar verwachting voor het eerst sinds 2011 de rentetarieven verhogen. Daarmee willen de beleidsmakers in Frankfurt de hoge inflatie in de eurozone te lijf gaan. De vraag is nog wel met hoeveel de rente precies wordt opgeschroefd en wat de verwachtingen zijn voor verdere rentestappen later dit jaar. Intussen staat de ECB ook onder grote druk om te voorkomen dat de eurozone in een nieuwe schuldencrisis verzeild raakt.

De centrale bank kondigde vorige maand al aan dat de rente bij het rentebesluit in juli omhoog zou gaan. ECB-president Christine Lagarde sprak daarbij over een rentestap van een kwart procentpunt. Later dit jaar zou de rente dan verder omhoog kunnen. Lagarde hield nog wel een slag om de arm en het definitieve besluit over de rentestap van juli volgt nu pas.

Maar inmiddels zijn er bij veel economen ook twijfels over hoe ver de ECB met deze nieuwe koers kan gaan. Dat komt doordat de economie op de rand van een recessie lijkt te balanceren. Als Rusland plots de gastoevoer stopt, kunnen de economische vooruitzichten zomaar in rap tempo verslechteren.

Achter de schermen zou over veel verschillende scenario's gepraat worden. Eerder deze week meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden dat de beleidsmakers ook zouden overwegen de rente in één klap met een half procentpunt op te voeren.

Sowieso moet de ECB erg zorgvuldig te werk gaan, schatten economen in. Aan de ene kant rijzen de energieprijzen in Europa de pan uit. Aan de andere kant kunnen agressieve renteverhogingen voor schokken zorgen op de financiële markten. Na de vorige rentevergadering werd het al erg onrustig in de obligatiehandel.

De ECB moest een week na de bijeenkomst van juni zelfs een spoedvergadering inlassen om de obligatiemarkten weer tot bedaren te brengen. Dat was om te voorkomen dat de rentes op staatspapier van zuidelijke eurolanden te sterk zouden oplopen. Er werd gevreesd dat landen als Italië anders zomaar in de financiële problemen konden komen.

Bij de spoedvergadering werd uiteindelijk besloten komende tijd gericht obligaties op te kopen om eventuele problemen voor te zijn. De centralebankiers hebben verder aangegeven dat ze ook nog een nieuw crisisinstrument willen ontwerpen. Mogelijk kan Lagarde hierover nu meer details vrijgeven.

Het rentebesluit komt dit keer iets later naar buiten dan voorheen gebruikelijk. De ECB heeft het tijdschema omgegooid. Voortaan wordt het rentebesluit om 14.15 uur bekendgemaakt. Een half uur later geeft Lagarde dan uitleg in een persconferentie.

