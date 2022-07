ANSA: Italiaanse premier Draghi stapt opnieuw op

woensdag 20 juli 2022 , 22:23

Bron: The Council of the European Union

ROME (ANP) - De Italiaanse premier Mario Draghi heeft opnieuw zijn vertrek aangekondigd. Deze keer omdat drie partijen uit zijn coalitie niet meededen aan een vertrouwensstemming in het parlement, hoewel hij die stemming won. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA zal hij donderdagochtend aan het begin van een zitting van het parlement aankondigen dat hij wil aftreden.

Vorige week had Draghi door vertrouwensproblemen ook al zijn ontslag aangeboden. Dat werd toen door president Sergio Mattarella geweigerd. Draghi moest proberen zijn regering van nationale eenheid te redden, luidde de opdracht.

Vorige week was het één coalitiepartner die weigerde het vertrouwen uit te spreken. Deze woensdag waren het drie regeringspartijen die de stemming boycotten. Met het vertrek van Draghi, die in februari vorig jaar aantrad, bevindt Italië zich weer midden in een politieke crisis en worden vervroegde verkiezingen waarschijnlijk, melden waarnemers.

Draghi had eerder woensdag nog gezegd dat hij bereid is aan te blijven als premier, maar alleen als er eenheid is binnen de coalitie en het vertrouwen is hersteld. Vorige week wilde hij opstappen omdat de coalitiepartner de Vijfsterrenbeweging weigerde deel te nemen aan een stemming over miljarden aan steunmaatregelen. Draghi stelde toen dat er een vertrouwenspact was verbroken.

"Zijn de partijen en jullie parlementariërs klaar om dit pact te herstellen?" vroeg Draghi in zijn toespraak in het hogerhuis van het parlement. Hij voegde eraan toe dat dit is wat de Italiaanse bevolking eist. Burgemeesters, vakbondsleiders en werkgeversorganisaties hebben de oud-president van de Europese Centrale Bank massaal opgeroepen om aan te blijven als regeringsleider.

Draghi heeft genoeg steun om zonder de Vijfsterrenbeweging te blijven regeren. Hij heeft die optie afgewezen, omdat hij aanvankelijk de opdracht kreeg om een coalitie te leiden met partijen uit het hele politieke spectrum. Niet alleen de Vijfsterrenbeweging stemde woensdag niet mee, maar ook de rechtse partijen die deel uitmaken van de coalitie, Lega en Forza Italia. Deze twee partijen willen alleen in de regering blijven zonder de Vijfsterrenbeweging, een eis die Draghi eerder heeft uitgesloten.

Delen

Terug naar boven