EU boycot Russisch goud, straft nog eens tientallen Russen en geeft ruimte voor graanhandel

woensdag 20 juli 2022 , 18:18

Bron: Julmin/Surendil

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie verbiedt de invoer van goud uit Rusland. Ook krijgen opnieuw tientallen Russen sancties opgelegd, onder wie de leden van een Kremlingezinde motorbende. De strafmaatregelen maken deel uit van een 'onderhoudsbeurt' van de Europese sancties wegens de Russische inval in Oekraïne, waarover de EU-landen het woensdag eens zijn geworden. Ze moeten eerdere sancties aanvullen en mazen dichten.

De nieuwe sancties worden naar verwachting donderdag gepubliceerd, waardoor nog niet precies duidelijk is wie er worden getroffen. Anders dan bij de vorige ronde, toen bijvoorbeeld Hongarije wekenlang dwarslag, ontlokten deze maatregelen nauwelijks discussie. Het mocht dan ook geen zevende sanctiepakket heten.

De Europese boycot van Russisch goud gaat toch ook voor sieraden gelden. Die zouden aanvankelijk nog worden uitgezonderd. Russen die naar de EU reizen hoeven desondanks hun trouwring niet thuis te laten, zegt een EU-bron. Voor het dragen van zulke persoonlijke sieraden is een uitdrukkelijke uitzondering gemaakt.

Tegelijkertijd verlicht de EU de sancties juist wat om te beletten dat die de voedselvoorziening hinderen. Een zevental Russische banken kan daarom weer toegang krijgen tot sommige bevroren tegoeden, zeggen ingewijden. Het zou gaan om belangrijke banken als VTB, VEB en Bank Rossiya. Mits van de geblokkeerde rekeningen vaststaat dat ze nodig zijn voor de handel in bijvoorbeeld graan en kunstmest.

De EU wil niet bijdragen aan hoge voedselprijzen en tekorten, die met name Afrika en het Midden-Oosten al parten spelen. Rusland beweert dat de EU-sancties de export van bijvoorbeeld graan en kunstmest hinderen. Ontvangende landen nemen die klachten over. Ze stellen dat ze minder gemakkelijk aan Russisch koren en kunstmest kunnen komen door bijvoorbeeld problemen met het betaalverkeer. Brussel bezweert de voedselvoorziening niets in de weg te leggen en doet de klachten af als misleidend gestook van Moskou.

De EU straft nog eens negen bedrijven en organisaties en een vijftigtal personen, zeggen Brusselse bronnen. Onder meer de tegoeden van Sberbank, Ruslands grootste bank, zouden worden bevroren. Bikers van de Nachtwolven, een Poetingezinde motorclub, en een aantal andere bondgenoten, medewerkers of spreekbuizen van de Russische president belanden op de sanctielijst. Dat betekent dat ze niet langer de unie in mogen en niet meer bij daar gestald vermogen kunnen.

De EU-landen hebben verder enkele afspraken gemaakt om de sancties beter en sneller uit te voeren. Sommige waren aanbevolen door de Nederlandse sanctiegezant Stef Blok.

Delen

Terug naar boven