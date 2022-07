Europese Commissie rekent niet meer op gas via Nord Stream 1

dinsdag 19 juli 2022 , 12:54

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Commissie verwacht niet dat Rusland de levering van gas via de pijpleiding Nord Stream 1 zal hervatten. De verbinding tussen Rusland en Duitsland via de Oostzee ligt op dit moment stil wegens onderhoud, maar bracht voor de geplande stop al 60 procent minder gas naar het Westen.

Volgens begrotingscommissaris Johannes Hahn gaat het dagelijks EU-bestuur er nu vanuit dat de pijplijn dicht blijft, ondanks dat Nord Stream 1 volgens planning donderdag weer open moet. "En in dat geval moeten bepaalde aanvullende maatregelen worden genomen."

Moskou en het Russische staatsgasbedrijf Gazprom hebben nog niet gezegd dat de heropening van Nord Stream 1 in het geding is. Wel werd maandag bekend dat Gazprom zich op overmacht beroept om grote Duitse klanten minder gas te leveren.

Duitsland, de grootste economie van Europa, is voor een groot deel afhankelijk van Russisch gas. Gazprom verlaagde de toevoer onlangs drastisch, wat het concern weet aan het ontbreken van een turbine in onderhoud. Europese leiders hebben dat als smoes afgedaan en stellen dat het om een politieke zet gaat, vanwege de sancties die de EU heeft ingesteld na de Russische inval in Oekraïne.

De Duitse energiemaatschappij Uniper heeft de Duitse overheid al om steun gevraagd om niet om te vallen door de afgeknepen gastoevoer uit Rusland.

Naar verwachting presenteert de Europese Commissie woensdag een plan om het gasverbruik verder te verminderen. Daarbij moet ook duidelijk worden hoe Brussel de impact van een totale leveringsstop van Russisch gas wil opvangen.

Delen

Terug naar boven