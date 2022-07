Start onderhandelingen EU-lidmaatschap Noord-Macedonië en Albanië

dinsdag 19 juli 2022 , 3:30

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Buurlanden Noord-Macedonië en Albanië beginnen in Brussel de toetredingsonderhandelingen over het lidmaatschap van de Europese Unie. De twee Balkanlanden zijn al geruime tijd kandidaat-lid en hebben met toenemend ongeduld op dit moment gewacht. Beide premiers, Dimitar Kovačevski van Noord-Macedonië en Edi Rama van Albanië, reizen voor de aftrap naar Brussel af. Ze worden om 09.00 uur verwelkomd door de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.

Noord-Macedonië diende al begin 2004 een aanvraag in om tot de EU-club te mogen toetreden en werd eind 2005 kandidaat-lid. Maar daarna volgde een lang parkoers vol hindernissen voor de deelrepubliek van het vroegere Joegoslavië. De aangrenzende EU-landen Griekenland en Bulgarije lagen dwars en het land moest zijn naam wijzigen van Macedonië in Noord-Macedonië. In 2009 diende Albanië een aanvraag in voor EU-lidmaatschap. Het land werd kandidaat-lid in 2014. De twee landen werden voor het traject naar het EU-lidmaatschap aan elkaar gekoppeld.

Nu alle belemmeringen zijn opgeheven, kan het echte werk beginnen. De onderhandelingen behelzen 35 hoofdstukken die de landen moeten afwerken, bijvoorbeeld over vervoer en landbouw. Ze moeten de gemeenschappelijke wetten en regels van de EU invoeren en aan voorwaarden voldoen over democratie, mensenrechten en economie. Dat kan allemaal nog eens jaren duren.

