Brussel sust zorgen over EU-sancties Rusland

maandag 18 juli 2022 , 18:14

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie hoeft niet te wanhopen over de gevolgen van de sancties die zij Rusland heeft opgelegd. En zij moet evenmin verslappen in het aanpakken van dat land, onderstreept EU-buitenlandchef Josep Borrell na overleg met de buitenlandministers van de EU-landen.

Borrell spreekt zich met nadruk uit tegen "Europese leiders die hebben gezegd dat de sancties een vergissing waren". Hij verwijst naar critici als de Hongaarse premier Viktor Orbán. Volgens hen snijdt de EU vooral zichzelf in de vingers. De Russische economie en oorlogsmachine lijken vooralsnog minder te lijden onder de strafmaatregelen dan in Brussel was verwacht en gehoopt.

Maar de sancties treffen Rusland wel degelijk, zegt Borrell, die afgelopen dagen al strooide met cijfers die dat zouden moeten aantonen. Hij relativeert dan weer de tol die Europa betaalt door hogere kosten van energie, een grote klacht van de critici van de sancties. Na het overleg met de buitenlandministers haalde hij zelfs een grafiek tevoorschijn om te tonen dat de olieprijs sinds de aankondiging van een Europees olie-embargo juist is gedaald.

De 'sanctiemoeheid' die sommigen in de EU bespeuren kan Europa zich niet veroorloven, waarschuwt de hoogste diplomaat van de unie. Daar gokt de Russische president Vladimir Poetin juist op, zo weet hij zeker. Borrell vraagt om "strategisch geduld".

De buitenlandministers bogen zich in Brussel over een aantal aanscherpingen van de sancties. Maar het gaat eigenlijk vooral om het dichten van mazen in de eerdere maatregelen, stelt Borrell. Geen van de EU-landen heeft tot dusver bezwaar gemaakt. Hun ambassadeurs bespreken nu de details.

