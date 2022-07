Europese Unie verdubbelt gasinvoer uit Azerbeidzjan

maandag 18 juli 2022 , 14:59

BRUSSEL/BAKOE (ANP) - De Europese Unie verdubbelt haar gasimport uit Azerbeidzjan. Ook gaat de EU in zee met het land om energie uit wind en waterstof aan te kopen. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft daarvoor een intentieovereenkomst getekend met president Ilham Alijev in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan.

Von der Leyen dankte de president voor het helpen van de EU. "U bent een cruciale partner voor ons, en betrouwbaar", zei ze. Al voor de Russische invasie in Oekraïne voerde Azerbeidzjan de gasexport op. Het gas wordt door leidingen via Georgië en Turkije Zuid-Europa binnengebracht. In de overeenkomst is vastgelegd dat de uitstoot van methaangas tijdens de hele leveringsketen aan banden wordt gelegd, om het klimaat te sparen.

"Momenteel levert de zuidelijke gascorridor jaarlijks 8,1 miljard kubieke meter aan de EU. Die capaciteit wordt de komende jaren uitgebreid tot 20 miljard", aldus Von der Leyen. Ze verwacht vanaf volgend jaar al dat er 12 miljard kubieke meter de EU binnenkomt. "Dat zal helpen compenseren voor het wegvallen van Russisch gas."

De belangrijkste olie- en gasvelden liggen in de Kaspische Zee, maar volgens president Alijev is het land de olie-exploitatie aan het afbouwen. Uiteindelijk zou Azerbeidzjan zich vooral op groene energie willen gaan toeleggen.

