EU legt nog eens half miljard bij voor wapens Oekraïne

maandag 18 juli 2022 , 12:33

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie trekt nog eens een half miljard euro uit om Oekraïne te bewapenen. De EU-landen zijn het daarover maandag eens geworden. De 2 miljard euro die sinds de Russische invasie voor militaire hulp aan Oekraïne was gereserveerd begint op te raken.

De strijd in Oekraïne is veranderd in een uitputtingsslag die vooral met artillerie en zware wapens wordt uitgevochten. De regering in Kiev zit dringend verlegen om meer wapentuig om de overmacht van de Russische troepen, die heel langzaam maar zeker veld winnen, te stuiten. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken vroeg zijn in Brussel verzamelde EU-collega's daarom maandagochtend nog eens met klem om extra wapens.

EU-landen die Oekraïne willen helpen zich tegen Rusland te verdedigen, kunnen leveranties declareren bij een EU-fonds. Van deze zogeheten 'vredesfaciliteit' is daarvoor inmiddels vier keer 500 miljoen euro vrijgemaakt. Nu komt er nog eens zo'n bedrag bij.

