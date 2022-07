Europese Commissie stelt importverbod voor van Russisch goud

vrijdag 15 juli 2022 , 16:45

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft een nieuwe reeks strafmaatregelen tegen Rusland opgesteld, inclusief een importverbod van Russisch goud in de EU. Ook zal een aantal personen en bedrijven aan de bestaande sanctielijst worden toegevoegd, die bovendien met een half jaar wordt verlengd tot eind januari 2023, heeft de commissie bekendgemaakt.

Het dagelijks bestuur van de EU spreekt van een "onderhoudspakket", waarin een aantal al bestaande maatregelen als straf voor de Russische invasie in Oekraïne wordt verduidelijkt of aangescherpt. Het is ook beter afgestemd op de sancties van andere landen, vooral die van de G7-groep. Het gaat dan met name om de Verenigde Staten, Canada, Japan en het Verenigd Koninkrijk. De G7, waarvan ook EU-landen Duitsland, Frankrijk en Italië lid zijn, spraken vorige maand op een top in Duitsland onder meer af om de export van Russisch goud te gaan boycotten.

De goudexport leverde Rusland vorig jaar omgerekend zo'n 14,6 miljard euro op. Het edelmetaal is naast fossiele energiebronnen als olie, gas en kolen een belangrijk exportproduct van Rusland.

Onderdeel van de voorstellen, die door de lidstaten unaniem moeten worden goedgekeurd, is het aantrekken van de controle op de uitvoer van goederen die niet alleen voor vreedzame doelen kunnen worden gebruikt, en op de export van geavanceerde technologieën.

"De EU-sancties zijn taai en komen hard aan", zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell in een verklaring. "We blijven ons richten op kringen rond president Poetin en het Kremlin. De maatregelen van vandaag spiegelen die van onze internationale partners inclusief de G7. Ik zal ook nog meer individuen en bedrijven voorstellen van wie we bezittingen bevriezen en mogelijkheden om te reizen beperken."

Tot nu toe is de EU zes sanctiepakketten overeengekomen. Naar verwachting wordt het "onderhoudspakket" inclusief de goudboycot maandag door de ministers van Buitenlandse Zaken besproken.

