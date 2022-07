Mario Draghi stapt op als premier Italië na politieke crisis

donderdag 14 juli 2022 , 18:54

Bron: The Council of the European Union

ROME (ANP/AFP/RTR) - Mario Draghi stapt op als premier van Italië. De 74-jarige politicus heeft zijn ontslag aangeboden nadat een coalitiepartij een cruciale stemming had gemeden.

Draghi's regering had eerder op de dag een vertrouwensstemming in het parlement gewonnen, maar coalitiepartij Vijfsterrenbeweging weigerde deel te nemen. Draghi had vooraf gezegd dat hij geen regering wil leiden zonder steun van de Vijfsterrenbeweging, die tot voor kort de grootste partij in het parlement was. "De coalitie van nationale eenheid die deze regering steunde bestaat niet langer", zei hij.

De stemming ging onder meer over een miljardenpakket dat de hoge energieprijzen en de inflatie draaglijker moet maken voor de bevolking. De Vijfsterrenbeweging van oud-premier Guiseppe Conte zei het plan onvoldoende te vinden, en voegde daaraan toe dat het de partij niet ging om vertrouwen in de regering.

Waarschijnlijk komen er in het najaar verkiezingen. Die stonden gepland voor volgend jaar.

Draghi, oud-president van de Europese Centrale Bank, kwam vorig jaar februari aan de macht en was de zesde premier in Italië in de afgelopen tien jaar.

Delen

Terug naar boven