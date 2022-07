Nieuwe nederlaag voor Volkswagen in zaak over uitlaatgassen

donderdag 14 juli 2022 , 14:42

gewijzigd

Bron: Te Car Spy

LUXEMBURG (ANP) - Volkswagen-diesels mogen bij lagere temperaturen niet meer stikstof uitstoten om onderdelen als roetfilters te ontzien. De software die de autofabrikant daarvoor heeft gebruikt is zo ontoelaatbaar, dat klanten zelfs hun geld zouden kunnen terugvragen, oppert het Europees Hof van Justitie. De uitspraak is de zoveelste reprimande voor de Duitse automaker over het manipuleren van uitlaatgassen.

Volkswagen programmeerde zijn auto's zo dat ze alleen op warmere dagen binnen de Europese regels voor uitlaatgassen vielen. Zodra het buiten kouder dan 15 graden was, of warmer dan 33 graden, werden minder van de uitlaatgassen terug de motor ingezogen. Daardoor werden onderdelen gespaard, maar werd meer vervuilend stikstof uitgestoten.

Zo'n ingreep is alleen toegestaan als bijvoorbeeld de verkeersveiligheid anders in het geding zou komen, oordeelt het hof in Luxemburg. Bovendien mag het dan alleen bij wijze van uitzondering, terwijl deze praktijk de regel zou worden. Het is immers het grootste deel van het jaar kouder dan 15 graden.

De zaak was aangespannen door een aantal Oostenrijkse klanten. Die kunnen verhaal halen, oordeelt het hof. De afwijking van de regels door Volkswagen is "niet van geringe betekenis. De ontbinding van de koopovereenkomst is dan ook in beginsel niet uitgesloten."

Volkswagen wordt al jaren achtervolgd door rechtszaken over het manipuleren van de uitstoot van zijn 'sjoemeldiesels', zoals ze zijn gaan heten. De fabrikant programmeerde zijn auto's bijvoorbeeld zo dat ze in keuringen wel, maar op de weg niet aan de regels voldeden.

De Consumentenbod en Stichting Car Claim, die namens consumenten een collectieve procedure voeren tegen fabrikanten van sjoemeldiesels, noemen de uitspraak van het Europees Hof van Justitie "een belangrijke mijlpaal". Dat de gebruikte software illegaal is, betekent volgens Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar "dat consumenten een product hebben gekocht dat niet aan de verwachting voldoet". Daarom kunnen ze de koopovereenkomst ontbinden of een schadevergoeding eisen, stelt Molenaar.

