Europese Commissie rekent op flinke stijging inflatie Nederland: 9,4 procent

BRUSSEL (ANP) - De gemiddelde inflatie in Nederland komt dit jaar uit op 9,4 procent, verwacht de Europese Commissie. In mei raamde Brussel het inflatiepercentage nog op 7,4 procent. Het is ook hoger dan het verwachte gemiddelde voor de negentien eurolanden van 7,6 procent. Dat schatte ze twee maanden geleden nog op 6,1 procent.

De commissie schroeft verder de economische groeiverwachting voor 2022 voor ons land terug van 3,3 procent in mei naar 3 procent, al is dat nog net iets beter dan gemiddeld in de eurozone (2,6 procent).

Volgend jaar hakken de gevolgen van de oorlog in Oekraïne er voor Nederland verder in. De inflatie zakt volgens het dagelijks EU-bestuur wel naar een jaargemiddelde van 3,3 procent, maar de economische groei blijft beperkt tot 1 procent. Voor alle eurolanden gemiddeld raamt de commissie de inflatie in 2023 op 4 procent en stelt ze de groei naar beneden bij, van in mei nog 2,3 naar 1,4 procent.

Ze erkent in haar jaarlijkse zomerprognoses dat de onzekerheden door de Russische invasie van Oekraïne over bijvoorbeeld de gasleveringen deze winter en de stijgende energie- en voedselprijzen voorspellingen moeilijk maken. Nog steeds zijn er wereldwijd problemen met leveringen van allerlei goederen en grondstoffen Hoe langer die situatie duurt, hoe groter ook het risico van onrust op de financiële markten, aldus de commissie. Bovendien bestaat het risico van een mogelijke heropleving van de coronapandemie, met nadelige economische gevolgen, waarschuwt ze.

De commissie schetst al met al een somber beeld van de economische ontwikkelingen, al blijft ze herhalen dat de eurozone sterk is. Ook sterke landen als Duitsland en Frankrijk ontkomen niet aan stijgende inflatie, die de koopkracht van de burgers uitholt, stelt Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie). "Ruslands invasie blijft schokgolven door de wereldeconomie sturen. De acties van Moskou verstoren energie- en graanleveringen, stuwen prijzen op en verzwakken het vertrouwen", zei de Italiaan bij de presentatie van het pakket ramingen in Brussel. "Daarom hebben we vooral voor 2023 onze verwachtingen bijgesteld."

Om over de woelige wateren te kunnen navigeren moet de EU leiderschap tonen, aldus Gentiloni, rond de sleutelwoorden "solidariteit, duurzaamheid en veiligheid".

