EU-landen op ramkoers met parlement over personeelsuitbreiding

woensdag 13 juli 2022 , 19:18

BRUSSEL (ANP) - De EU-regeringen zijn furieus op het Europees Parlement, dat extra geld vraagt voor nieuwe functies en nieuw personeel in 2023. In een schriftelijke verklaring tikken de EU-landen het parlement op de vingers over de geplande bureaucratische uitbreiding die miljoenen zou kosten. Ze roepen het parlement op net als de lidstaten pas op de plaats te maken in deze "instabiele tijden".

Bovendien heeft het parlement vorig jaar al extra geld gevraagd en ook gekregen voor nieuwe functies, rangen en personeel in 2022, brengen de 27 in herinnering. Dat ging toen om meer dan honderd banen. Nu zegt het parlement onder meer 116 extra geaccrediteerde parlementaire assistenten nodig te hebben plus personeel om 52 voltijdsbanen op te vullen.

"Wij hebben besloten ons terughoudend op te stellen over de jaarlijkse begroting", zegt de Tsjechische minister van Financiën Zbyněk Stanjura. Tsjechië is tot 1 januari voorzitter van de EU. "We moeten voldoende bewegingsruimte overhouden vanwege de onzekerheden die zijn gerelateerd aan de crisis in Oekraïne en de inflatie." De lidstaten willen "focussen op de huidige prioriteiten". Ook wijzen ze het parlement op afspraken tussen de EU-instellingen om het aantal personeelsleden te stabiliseren en de administratieve uitgaven juist terug te brengen.

In de herfst zullen de onderhandelingen over de begroting van 2023 naar verwachting beginnen.

