Geen bezwaar Europese Commissie overname Talpa door RTL zonder tv

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft geen bezwaar tegen de overname van Talpa Network door RTL Group als het gaat om bedrijfsonderdelen die niet tot de audiovisuele (av) en tv-activiteiten behoren. Volgens een woordvoerster van het dagelijks EU-bestuur ligt de beslissing over goedkeuring van de overname van de av/tv-onderdelen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Het dagelijks EU-bestuur onderzocht alleen of de overname van de IT- en digitale activiteiten van het bedrijf van John de Mol de concurrentie op de markt zou verstoren. Dat is volgens de commissie niet het geval.

Talpa Network is het concern achter tv- en radiozenders als SBS 6, Net5, Veronica en Radio 538 maar heeft ook verschillende onlineplatforms, zoals de veilingsites slajeslag.nl en vakantieveilingen.nl. Ook geeft het tijdschriften als de LINDA en games uit. RTL Group is de grootste Europese exploitant van commerciële radio- en televisiestations, actief in elf landen.

ACM doet al onderzoek naar de gevolgen van de fusieplannen van RTL Nederland en Talpa Network voor adverteerders en producenten van televisieprogramma’s. Uit een eerste studie bleek volgens de toezichthouder dat de samensmelting van de twee grote mediaorganisaties negatieve gevolgen kan hebben voor de concurrentie in het Nederlands medialandschap. In een nog lopend vervolgonderzoek wordt onder meer gekeken naar de gevolgen voor adverteerders en voor producenten van televisieprogramma’s.

Om het fusieplan door te kunnen zetten is goedkeuring nodig van de ACM. Het resultaat van het onderzoek wordt vermoedelijk na de zomer verwacht.

