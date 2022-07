Hogere productie industrie eurozone door achterstallige orders

woensdag 13 juli 2022 , 13:36

Bron: European Commission

LUXEMBURG (ANP) - De industrie in de eurozone heeft in mei meer geproduceerd dan de maand ervoor, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Ook ten opzichte van mei 2021 bracht de industrie meer producten voort. De productiegroei in mei lijkt volgens economen van ING echter vooral te worden gedreven door achterstallige werkzaamheden.

De productie nam in mei op maandbasis met 0,8 procent toe, na een stijging van 0,5 procent in april. Ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden steeg de productie met 1,6 procent. Van vrijwel alle soorten producten werden er meer gemaakt. Alleen in de energiesector daalde de productie. Bij de categorie tussenproducten, die nog verder moeten worden verwerkt tot eindproducten, bleef de productie ongewijzigd.

De Ierse industrie kende de grootste productietoename op maandbasis, van bijna 14 procent. De grootste daling werd gemeten in Litouwen (min 7,6 procent) gevolgd door Nederland waar de productie met 3,3 procent afnam.

In Duitsland, de grootste economie van het eurogebied en een belangrijke handelspartner van Nederland, viel de productiegroei terug tot 0,1 procent, van 2 procent in april. In Italië, Spanje en Frankrijk nam de productie af.

"Nu de problemen met de toeleveringsketen iets beter beheersbaar worden, lijken productiebedrijven op dit moment oude, onvervulde bestellingen in te halen", zei econoom Bert Colijn van ING. Het is echter de vraag hoelang dit kan blijven duren. De economie van de eurozone vertraagt volgens Colijn snel.

Uit gegevens van inkoopmanagers in de industrie blijkt dat nieuwe orders al afzwakken en dat de problemen in de toeleveringsketen de productie blijven beperken. Deze zwakte zal volgens de ING-econoom in de komende maanden duidelijker zichtbaar worden in de productiecijfers.

