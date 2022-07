TikTok wacht met gerichte reclame na Europese zorgen over privacy

dinsdag 12 juli 2022 , 19:02

DUBLIN (ANP/RTR) - Socialemedia-app TikTok heeft op het laatste moment een plan ingetrokken om op individuele gebruikers gerichte reclame aan te gaan bieden. Europese toezichthouders hadden hun zorgen geuit over de privacy van TikTok-gebruikers. Zij onderzoeken daarom of het Chinese bedrijf zich wel aan de Europese regels voor datagebruik houdt.

TikTok had de wijziging al gemeld aan gebruikers van de app, waarin ze korte filmpjes kunnen kijken. De gerichte reclame zou vanaf 13 juli worden aangeboden, maar de Italiaanse privacytoezichthouder sloeg alarm omdat TikTok geen toestemming aan zijn gebruikers had gevraagd voor het gebruik van gegevens die op de eigen telefoon staan.

De Ierse toezichthouder besloot daarop een onderzoek in stellen. Dat is de leidende toezichthouder in dit geval omdat TikTok zijn Europese hoofdkantoor in Ierland heeft. TikTok heeft na contact met de de Ierse Data Protection Commission besloten de gerichte reclame nu uit te stellen. Bedrijven die in de Europese Unie de privacyregels overtreden kunnen een boete krijgen tot 4 procent van hun wereldwijde omzet.

De Ierse privacywaakhond heeft ook twee andere onderzoeken tegen TikTok lopen. Die hebben te maken met de verwerking van persoonlijke gegevens van kinderen en het versturen van persoonlijke gegevens van Europese TikTok-gebruikers naar China.

