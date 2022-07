EU richt zich op bestrijden inflatie en schulden in toom houden

maandag 11 juli 2022 , 18:27

BRUSSEL (ANP) - De EU moet de komende tijd voorrang geven aan inflatiebestrijding en het in toom houden van de staatsschulden, nu de hoge inflatie blijft en de groeiverwachtingen achterblijven. De miljarden steun die de regeringen tijdens de pandemie hebben uitgetrokken om bedrijven financieel op de been te houden is "niet gerechtvaardigd" bij de huidige ontwikkelingen, schrijft de Eurogroep in een gezamenlijke verklaring.

De steeds verder stijgende energie- en voedselprijzen treffen bedrijven en huishoudens, maar de landen moeten zich met steunmaatregelen vooral richten op mensen die het al moeilijk hebben om rond te komen. In hun begrotingsbeleid van 2023 moeten de eurolanden focussen op het beschermen van de meest kwetsbaren, vindt de Eurogroep.

De Eurogroep, die wordt gevormd door de ministers van Financiën van de negentien eurolanden, sprak in Brussel over de economische situatie in de EU. Die wordt sterk beïnvloed door de Russische invasie van Oekraïne eind februari.

Donderdag komt de Europese Commissie met nieuwe groeiprognoses en inflatiecijfers. Volgens vicevoorzitter Valdis Dombrovskis wordt de gemiddelde groei naar beneden bijgesteld en het gemiddelde inflatiecijfer naar boven. Eerder dit jaar verwachtte Brussel nog dat de hoge inflatie een tijdelijk verschijnsel zou zijn.

