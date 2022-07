Paul Tang wil onderzoek naar Belastingdienst om Uber

maandag 11 juli 2022 , 17:31

BRUSSEL (ANP) - Europarlementariër Paul Tang wil dat de Europese Commissie een onderzoek instelt en een juridische procedure begint tegen de Nederlandse Belastingdienst omdat die volgens hem de Europese samenwerking tegen belastingontwijking ondergraaft. Ook is de PvdA'er van plan staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) in het EU-parlement aan de tand te voelen over de actieve inzet van de Belastingdienst voor het Amerikaanse platformbedrijf Uber.

Tang is voorzitter van de belastingcommissie van het Europees Parlement en maakt zich zorgen na onthullingen van onderzoeksjournalisten over het vermeend delen van vertrouwelijke informatie door de Belastingdienst met Uber. Ook zou de dienst Uber hebben gewaarschuwd over informatieverzoeken vanuit het buitenland en zou het bedrijf ruim de tijd hebben gekregen om zijn zaakjes op orde te krijgen voordat aan informatieverzoeken werd voldaan.

"De Belastingdienst gaat hiermee direct tegen Europese wetgeving in", stelt Tang. "Kennelijk was het binnenhouden van grote multinationals belangrijker. Ze moeten met de billen bloot. De overheid moet volledige openheid geven over bestaande belastingdeals met grote bedrijven en verregaand inzicht geven in het handelen van de Belastingdienst."

