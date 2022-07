Kaag: we moeten beseffen dat we samen stukje armer zullen worden

maandag 11 juli 2022 , 16:07

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Nederland zal een verklaring onderschrijven dat de eurolanden terughoudend zullen zijn met het financieel steunen van hun burgers en bedrijven nu de inflatie maar niet afneemt. "We moeten beseffen dat we collectief een stukje armer zullen worden", zei minister Sigrid Kaag (Financiën) bij aankomst in Brussel voor een vergadering van de Eurogroep. "Het continu willen of kunnen compenseren is gewoon niet mogelijk, is financieel niet houdbaar."

Kaag stelt dat de economische ontwikkelingen, met door de oorlog in Oekraïne verder stijgende prijzen van onder meer energie en voedsel, mensen die al moeilijk kunnen rondkomen nog harder zullen treffen. "Ik denk dat daar continu aandacht naar uit moet blijven gaan", zei ze.

De Europese Commissie komt later deze week met nieuwe groeiprognoses en inflatiecijfers voor de EU. De gemiddelde groei zal naar verwachting lager en de inflatie hoger zijn dan waar eerder dit jaar op werd gerekend.

Kaag wil echter niet vooruitlopen op mogelijke bezuinigingen. "We moeten eerst kijken wat er verder nog op ons afkomt." Tegelijk zijn ook investeringen die in het coalitieakkoord zijn afgesproken, en hervormingen en investeringen op Europees niveau, nodig voor de toekomst. Het gaat onder meer om het bestrijden van de klimaatverandering, de stikstofproblematiek, onderwijshervorming en het minder afhankelijk worden van Russische energie.

