Economen: recessiegevaar eurozone neemt toe door gastekorten

maandag 11 juli 2022 , 8:05

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Het risico op een recessie in de eurozone is verder toegenomen vanwege de dreigende gastekorten en hoge inflatie. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een onderzoek onder economen. De kans op een economische krimp in het eurogebied wordt nu geschat op 45 procent. In een eerder onderzoek gingen de economen nog uit van een kans van 30 procent op een recessie. Voorafgaand aan de Russische invasie van Oekraïne was dat 20 procent.

Vooral Duitsland, de grootste economie van Europa, zal waarschijnlijk te kampen krijgen met een flinke economische krimp. Het land is sterk afhankelijk van Russisch gas en wanneer Moskou de gastoevoer volledig dichtdraait, zou dat een zware recessie in Duitsland kunnen veroorzaken.

"We gaan uit van een recessie op basis van het reeds ingevoerde embargo op Russische olie en de impact van hogere grondstoffenprijzen op de industrie", zei econoom Erik-Jan van Harn van Rabobank. "De Duitse economie vertraagt nu al en de trend is duidelijk neerwaarts."

De stijgende kosten van levensonderhoud in Europa zetten daarnaast de koopkracht van consumenten steeds meer onder druk en eisen een steeds grotere tol van het bedrijfsleven. De energierekeningen van consumenten dreigen daarbij verder op te lopen wanneer Europa de gasvoorraden voor deze winter niet voldoende kan bijvullen.

De Duitse Industrie- en Handelskamer (DIHK) waarschuwde afgelopen weekeinde al dat een volledige Russische leveringsstop zou kunnen leiden tot een economische krimp van 10 procent of meer in Duitsland in de winterperiode. Veel bedrijven zullen de activiteiten moeten stoppen als er geen gas meer is.

Volgens de door Bloomberg ondervraagde economen zal de inflatie in het eurogebied dit kwartaal waarschijnlijk een piek bereiken. In 2024 zal de inflatie naar verwachting zijn teruggekeerd naar het inflatiedoel van 2 procent van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB zal naar verwachting de depositorente tegen het einde van het jaar hebben verhoogd tot 0,75 procent en tot 1,25 procent in maart volgend jaar. De depositorente, ofwel de rente waartegen banken geld kortlopend bij de centrale bank kunnen stallen, bedraagt momenteel min 0,5 procent.

Volgens econoom James Rossiter van TD Securities zal de eurozone waarschijnlijk in de tweede jaarhelft in een milde recessie belanden. De economische krimp zal de vraag echter niet genoeg afremmen om de inflatie weer op het streefcijfer te krijgen, waardoor de ECB volgens Rossiter op een pad van geleidelijke renteverhogingen terechtkomt.

Delen

Terug naar boven