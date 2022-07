Europese Commissie steunt zoektocht naar 'stikstofcompromis' met boeren

donderdag 7 juli 2022 , 20:50

Bron: © Liesbeth Weijs

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie steunt de zoektocht naar een "compromis" met boeren die protesteren tegen het Nederlandse stikstofbeleid. Verantwoordelijk Eurocommissaris Janusz Wojciechowski gaat de kritiek van de boeren ook goed bekijken, laat hij weten.

De Eurocommissaris sprak donderdag met landbouwminister Henk Staghouwer en in een apart gesprek met voorman Sjaak van der Tak van boerenbelangenorganisatie LTO Nederland. Tegenover de minister heeft hij "het belang van een vriendelijke dialoog met de boeren onderstreept", zegt hij. "En mijn steun voor het bereiken van een compromis."

Wojciechowski beloofde Van der Tak dat hij "serieus en grondig zal bestuderen" wat die over het stikstofbeleid aandroeg, twitterde hij na afloop. LTO verzet zich tegen de manier waarop het kabinet de Europese stikstofregels uitlegt en toepast. Dat kost boeren volgens de organisatie onnodig de kop.

Dat er op de Europese regels uitzonderingen mogelijk zijn, is volgens ingewijden nog altijd ondenkbaar.

LTO zegt in een verklaring dat de boerenprotesten de aanleiding van het gesprek waren. "We hebben toegelicht waar de zorg bij boeren en tuinders zit. Wojciechowski gaf aan onze zorgen te begrijpen, neemt onze input mee in besluitvorming en sprak herhaaldelijk zijn waardering uit voor de bijdrage van de Nederlandse land- en tuinbouw aan de voedselzekerheid, zeker tijdens eerst corona en nu de oorlog in Oekraïne."

Delen

Terug naar boven