Europese Commissie maakt einde aan uitzondering voor Nederland op mestnormen

DEN HAAG (ANP) - Boeren mogen mogelijk al vanaf volgend jaar minder mest uitrijden over hun land. De Europese Commissie wil een einde maken aan de uitzonderingspositie, ook wel derogatie genoemd, die Nederland op dat terrein al jaren heeft. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van de NOS.

Brussel stuurt al langer aan op een strengere behandeling van de Nederlandse boeren. Niet voor niets werd de derogatie twee jaar geleden slechts voor twee jaar verleend in plaats van de gebruikelijke vier jaar en werden er strengere voorwaarden aan verbonden dan voorheen.

Landbouwminister Henk Staghouwer waarschuwt boeren al langer dat zij er rekening mee moeten houden dat de derogatie helemaal komt te vervallen. De onderhandelingen in Brussel lopen nog, maar volgens ingewijden lijkt een geleidelijke uitfasering op dit moment nog het best haalbare.

LTO laat in een reactie weten dat het Nederlandse landbouwbeleid "tegenslag op tegenslag" is voor boeren. "Verlies van derogatie is een zwart scenario voor kringlooplandbouw. Het betekent dat van de totale benodigde bodembemesting een kleiner deel uit vruchtbare dierlijke mest mag komen, en dus een grotere afhankelijkheid van kunstmest (en daarmee gas). Dit kost circa 10.000 tot 20.000 euro extra voor boeren, zonder dat het milieu er beter van wordt. Als het ministerie van LNV nog enig toekomstperspectief wil bieden dan moet derogatie echt geregeld worden in Brussel", zo staat in een verklaring van de boerenbelangenorganisatie.

