Bloomberg: nieuw crisisinstrument ECB voorlopig nog niet klaar

donderdag 7 juli 2022 , 16:03

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - Het nieuwe crisisinstrument waaraan bij de Europese Centrale Bank (ECB) wordt gewerkt is mogelijk nog niet klaar voor gebruik als er op 21 juli weer een rentebesluit is. Het is zelfs nog niet duidelijk hoe het instrument er ongeveer uit moet gaan zien, heeft persbureau Bloomberg vernomen van ingewijden.

Het gaat om een heikel onderwerp. Een week na de aankondiging dat de rente binnenkort omhooggaat besloten de beleidsmakers bij de ECB vorige maand om de onrust op de obligatiemarkten aan te pakken. Ze wilden voorkomen dat de rentes op staatspapier van zuidelijke eurolanden te sterk oplopen. Als dat gebeurt zou er namelijk zomaar een nieuwe schuldencrisis kunnen ontstaan, werd al gevreesd door sommige economen.

Maar eerder deze week bleek dat het Duitse centralebankhoofd Joachim Nagel de op een spoedbijeenkomst gemaakte afspraken eigenlijk niet ziet zitten. Hij waarschuwde in een toespraak dat het in de praktijk "vrijwel onmogelijk" is voor de ECB om succesvol als risicomanager op te treden. Ook vond hij dat de ECB zich niet te veel moet laten leiden door de waan van de dag op de financiële markten.

De centrale bank is van plan later deze maand voor het eerst sinds 2011 zijn eigen rentetarieven weer te verhogen. En later dit jaar gaat de rente waarschijnlijk verder omhoog. Daarmee wil de centrale bank de hoge inflatie in het eurogebied beteugelen. Maar inmiddels zijn er ook al twijfels bij economen over hoever de ECB met deze nieuwe koers zal kunnen gaan. Als corona straks opeens weer voor grote ontwrichting zorgt of Rusland plots de gaskraan dichtdraait, kunnen de economische vooruitzichten in rap tempo veranderen.

De donderdag verschenen notulen van de vorige rentevergadering wijzen uit dat de beleidsmakers toen kozen voor het geleidelijk opvoeren van de rente. Maar wanneer en hoeveel de rentetarieven van de ECB dan telkens wat worden opgekrikt is nog niet duidelijk. "Er was overeenstemming dat geleidelijkheid niet noodzakelijkerwijs moet worden geïnterpreteerd als langzame actie in kleine stappen", staat in het verslag van de bijeenkomst.

