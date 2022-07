Luchtvaartmaatschappijen willen minder strenge uitstootregels

donderdag 7 juli 2022 , 15:18

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Europese luchtvaartmaatschappijen hebben actief campagne gevoerd voor minder strenge uitstootregels voor de luchtvaart. Dat meldt InfluenceMap, een non-profitorganisatie die het lobbywerk van bedrijven over klimaatbeleid onderzoekt. Tot die vliegmaatschappijen behoren onder meer Air France-KLM, Lufthansa en IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia,

Op basis van jaarverslagen en andere documenten die zijn verkregen door verzoeken in het kader van de Freedom of Information Act, constateert de klimaatorganisatie onder meer dat Air France-KLM campagne heeft gevoerd tegen de invoering van een EU-brede kerosinebelasting. Ook Lufthansa en IAG waren tegen die heffing. Daarnaast heeft IAG gelobbyd om het mandaat voor het gebruik van meer duurzame vliegtuigbrandstoffen te beperken tot vluchten binnen de EU.

Om te voldoen aan de ambitieuze doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius, moet de luchtvaartindustrie overschakelen op duurzamere brandstoffen en de vraag naar vluchten terugdringen, meldt InfluenceMap. Aangezien het vliegverkeer terugkeert naar het groeiniveau van voor de pandemie komt de naleving van het klimaatakkoord van Parijs door de EU in gevaar.

Luchtvaart is een van meest CO2-intensieve vervoerswijzen in Europa. Langeafstandsreizen zijn goed voor slechts 6 procent van de EU-vluchten, maar zorgen wel voor 52 procent van de totale uitstoot van de luchtvaart in de EU. Door de aanzienlijke toename van het vliegverkeer is de uitstoot van de internationale luchtvaartsector in de EU tussen 1990 en 2019 verdubbeld.

Vergeleken met auto's is de luchtvaart echter moeilijker uitstootvrij te maken, aangezien het nog jaren duurt voordat er grote elektrische of waterstofaangedreven vliegtuigen kunnen worden gebruikt.

In reactie op het InfluenceMap-rapport verklaarde IAG dat het zich inzet voor het verminderen van de CO2-uitstoot. "IAG was de eerste Europese luchtvaartgroep die zich ertoe heeft verbonden om tegen 2030 10 procent van zijn activiteiten te voorzien van duurzame vliegtuigbrandstof", aldus een woordvoerster.

Een woordvoerder van Air France-KLM was het ook niet eens met de bevindingen in het rapport en zei dat de luchtvaartmaatschappij "niet tegen de Europese regelgeving is en de klimaatdoelstellingen van de EU ondersteunt". Lufthansa was niet direct bereikbaar voor commentaar.

