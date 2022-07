Europarlementariërs vieren vertrek Boris Johnson

donderdag 7 juli 2022 , 13:44

BRUSSEL/STRAATSBURG (ANP) - Het nieuws dat de Britse premier Boris Johnson het veld ruimt is in het Europees Parlement met opluchting en blijdschap ontvangen. Johnson heeft de verstandhouding tussen Brussel en Londen grondig verpest, stellen velen.

"Eindelijk", zegt de Duitse handelsspecialist en voorzitter van de werkgroep waarin Europarlementariërs met het Verenigd Koninkrijk overleggen. "Johnson was alleen maar bezig met aan de macht blijven en zijn eigen ego", meent Bernd Lange. De sociaaldemocraat wijst op de ramkoers die Londen koos om af te komen van de knellende brexitafspraken over de Noord-Ierse grens.

Lange hoopt dat met een nieuwe premier beter valt te praten. "Nu moet het theatrale Britse vuurwerk stoppen. We hebben een nieuw begin nodig in de betrekkingen tussen de EU en het VK."

Het was hoog tijd dat Johnson opstapte, zegt zijn collega Anna Cavazzini van de groenen. Die was "een ramp" voor de betrekkingen tussen Londen en Brussel, stelt ze. GroenLinkser Bas Eickhout merkt fijntjes op dat het nog altijd niet erg vlot met de bevrijding van Brusselse dominantie die brexiteer Johnson ooit beloofde. "Het 'weer eigen baas worden' verloopt goed", spot hij op Twitter.

"Het kan er alleen maar beter op worden" met Johnsons val, denkt de uitgesproken Belgische liberaal Guy Verhofstadt. Hij hoopt op het eind van een periode van populisme aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, nu Johnson "net als zijn vriend Donald Trump" op weg is naar de uitgang.

De Europese Commissie wil zich niet uitspreken over het naderende vertrek van Johnson. Op de vraag of er donderdag extra champagne wordt geschonken, antwoordt de woordvoerder dat "we hier bij de commissie maar heel weinig alcohol drinken".

Johnsons gezag bladderde de afgelopen maanden snel af door onthullingen over borrels op zijn kantoor toen dat wegens de coronapandemie verboden was. Dat is het partygate-schandaal gaan heten.

