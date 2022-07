Invallen bij maaltijd- en boodschappenbezorgers EU om kartel

woensdag 6 juli 2022 , 17:56

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie denkt dat het Duitse Delivery Hero en andere bedrijven die in de EU maaltijden en boodschappen bezorgen, verboden prijsafspraken maken. Bij meerdere bedrijven in twee EU-landen zijn daarom onaangekondigd inspecteurs binnengestapt, meldt de commissie.

Eén van de geïnspecteerde bedrijven is Delivery Hero, erkent het bedrijf. Het hoofdkantoor in Berlijn is doorzocht. De maaltijdbezorger zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, zegt "voor zover wij weten niet onderzocht te worden door de Europese Commissie".

De commissie vreest dat de bedrijven afspraken hebben gemaakt of samen zijn opgetrokken om "nationale markten voor het online bestellen van voedsel, boodschappen en andere consumentenproducten te verdelen", laat zij weten. Daarmee zouden ze Europese mededingingsregels overtreden. Die verbieden kartelvorming en andere praktijken die de vrije concurrentie inperken.

Voor bedrijven die zich daaraan schuldig hebben gemaakt, dreigen hoge boetes. Die kunnen oplopen tot 10 procent van de wereldwijde jaaromzet. Maar wie nu naar voren treedt, open kaart speelt en meewerkt aan het onderzoek, mag hopen op coulance, benadrukt de commissie. Dan valt aan straf nog te ontkomen.

Het Duitse equivalent van de Autoriteit Consument en Markt zegt vorige week maandag de commissie te hebben geholpen bij een onderzoek naar bezorgdiensten, meldt persbureau Reuters.

