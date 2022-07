Gas en kernenergie krijgen groen stempel EU na zwaarbevochten toestemming EP

woensdag 6 juli 2022 , 12:36

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie gaat aardgas en kernenergie als duurzaam aanmerken. Ze krijgen een groen label in het classificatiesysteem dat als gids dient voor beleggers en investeerders, de zogeheten taxonomie. De tegenstanders in het Europees Parlement, die de afgelopen weken de wind in de zeilen voelden, slaagden er woensdag toch niet in dat te beletten.

Gas- en kerncentrales zijn de komende jaren nodig om de nog klimaatonvriendelijker kolencentrales te vervangen zolang de EU nog niet over genoeg echte duurzame energie beschikt, vindt de Europese Commissie. En kerncentrales, die geen broeikasgassen als CO2 uitstoten, kunnen ook nadien de energievoorziening breder en dus stabieler maken.

De tegenstanders wierpen tegen dat de overgang naar bijvoorbeeld zonne- en windenergie vertraagt als er nog volop geld wordt gestoken in gas- en kerncentrales. Bovendien zou Brussel er nooit meer wat van kunnen zeggen als een ander land voor gascentrales kiest.

Ze kregen uiteindelijk maar 278 Europarlementariërs mee, waar ze er 353 nodig hadden om de nieuwe taxonomie te dwarsbomen. De regeringen van de EU-landen krijgen daartoe ook nog de kans, maar dat lijkt nagenoeg uitgesloten. Nederland en de meeste andere lidstaten hebben hun steun al uitgesproken.

Terug naar boven